Squid Game: QUEL personaggio tornerà nella stagione 2? Parla il suo interprete

In brevissimo tempo Squid Game è diventata la serie di maggiore successo di Netflix, riuscendo addirittura a superare gli eccezionali risultati raggiunti da Bridgerton. In attesa dell'ufficialità della seconda stagione però, molte sono ancora le questioni rimaste in sospeso.

Tra queste, vi è sicuramente quella relativa al destino di Jun-ho, il detective che si infiltra negli Squid Game per svelare il mistero che si cela dietro la scomparsa di suo fratello. Si nasconde a bordo di una nave e travestito da una delle tante guardie mascherate alla fine scopre che suo fratello è il braccio destro del creatore di questa assurda competizione. Sfortunatamente, è solo in grado di inviare una telefonata frettolosa al suo quartier generale prima di essere scoperto e ucciso. Il suo corpo senza vita però non è stato mostrato ai telespettatori e questo fa pensare che potrà fare il suo ritorno in un'eventuale stagione 2.

A tale proposito è intervenuto Wi Ha-Jun il quale spera fortemente che il suo personaggio, Hwang Jun-ho, sia sopravvissuto all'ambiguo finale di Squid Game. In una recente intervista con Deadline, l'attore sudcoreano di 30 anni ha detto:

"Muoio dalla voglia di sapere cosa gli è successo. Voglio che torni vivo, trovi suo fratello e gli faccia un sacco di domande. Come fratello, cercherei di capire meglio cosa gli è successo. Come detective, vorrei esplorare anche i segreti che si nascondono dietro questo folle gioco. Spero davvero di vedere Jun-ho tornare vivo e trovare una risposta a tutte queste domande. Spero di vedere anche un lato più fraterno della loro relazione".

Voi cosa pensate? Questa storyline troverà spazio nella seconda stagione di Squid Game? Ditecelo nei commenti.