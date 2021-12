Squid Game, primi dettagli sulla stagione 2: 'Seong Gi-Hun tornerà nell'arena'

Lee Jung-jae, la star del popolare show tv Squid Game di Netflix e interprete di Seong Gi-Hun, ha anticipato un ritorno nell'arena per il suo personaggio nel corso della chiacchierata seconda stagione.

Ricordiamo che Squid Game 2 non è ancora ufficiale, ma a quanto pare dietro le quinte il creatore della serie Hwang Dong-hyuk ha anticipato qualcosina al suo protagonista: parlando con People per una recente intervista promozionale, infatti, Lee, interprete del giocatore 456 (alias Seong Gi-hun) ha anticipato una trama particolare per il suo personaggio nella stagione 2. Nel dichiarare che una seconda stagione di Squid Game sarà inevitabile considerato il clamoroso successo che i primi episodi hanno riscontrato su Netflix, l'attore ha anticipato che il suo personaggio tornerà nell'arena.

"Non conosco la storia in generale per la seconda stagione, quindi spero davvero che ci sia una sorta di ribaltamento che possa essere eccitante e sorprendente tanto per me quanto per gli spettatori. Del resto, se fosse prevedibile non sarebbe divertente. Non posso dire granché perché davvero non ho idea di cosa accadrà, ma l'unica cosa che Hwang mi ha detto è che Seong Gi-hun sarà di nuovo nello show e giocherà di nuovo nell'arena."

Quali sono le vostre aspettative per la serie? Quando pensate che arriverà l'annuncio ufficiale di una seconda stagione? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.