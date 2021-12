Squid Game: i protagonisti della serie: 'Non potevamo aspettarci un simile successo'

Il successo di Squid Game ha colto di sorpresa un po' tutti, compreso il cast della serie Netflix che, non avrebbe mai potuto nemmeno immaginare un simile riscontro da parte del pubblico in giro per il mondo.

In un'intervista con The Hollywood Reporter, tre degli attori dello show distopico coreano hanno parlato hanno parlato del modo in cui si sono sentiti quando hanno capito che la serie era ormai divenuta un vero e proprio fenomeno a livello globale.

Jung Ho-yeon, al suo debutto come attrice nei panni di Sae-byeok, ha detto: "Ho perso sei chili in una settimana quando ho capito che Squid Game aveva avuto tutto questo successo. Non riuscivo a mangiare. Non era stress, semplicemente non conoscevo questa sensazione . Stavo quasi perdendo il controllo su me stessa".

Park Hae-soo, che ha interpretato Sang-woo, guadagnando 800.000 follower sui social in un giorno al rilascio di Squid Game ha detto: "Immaginavamo che sarebbe stato qualcosa di grande ma, non potevamo aspettarci un simile successo".

Lee Jung-jae, che interpreta Gi-hun ha aggiunto: "Non so come affrontarlo. Non so cosa sia il successo. Tutto è accaduto così velocemente e tra il covid e il resto, ci ha travolti tutti".

Insomma, i protagonisti nello show non avrebbero mai potuto immaginare che Squid Game sarebbe diventato lo show più visto di sempre al lancio sebbene, credessero fortemente nel potenziale di questa produzione coreana. Voi invece, lo avreste immaginato?