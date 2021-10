Squid Game, un provider fa causa a Netflix per l'eccessivo consumo di traffico!

Il successo di Squid Game ha travolto proprio tutti: in ogni angolo del mondo in questo momento non si parla d'altro, con il nuovo show Netflix che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio fenomeno di costume. Non tutti, però, sembrano disposti a gioire della cosa.

Mentre persino il rivale Jeff Bezos si complimenta con Netflix per Squid Game, infatti, in Corea qualcuno non ha preso particolarmente bene gli effetti di questa euforia collettiva: stiamo parlando di SK Broadband, un provider internet che pare stia incontrando serie difficoltà a gestire l'enorme quantità di traffico richiesta per far fronte a tutte queste trasmissioni in contemporanea.

L'accusa che SK Broadband rivolte a Netflix è, nel dettaglio, quella di non aver contribuito, a differenza di altri colossi dello streaming, al miglioramento e al mantenimento delle infrastrutture necessarie per la trasmissione in streaming su vasta scala e ad alta qualità: una mancanza che starebbe creando enormi problemi al provider, che pare quindi deciso a portare Netflix in tribunale.

Vedremo se le due parti saranno in grado di trovare un accordo o se la cosa si protrarrà per le lunghe: certo è che una situazione simile è davvero senza precedenti! Beghe legali a parte, comunque, ecco quando potrebbe uscire la seconda stagione di Squid Game.