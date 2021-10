Squid Game, uno psicologo raccomanda di non farlo vedere ai bambini

Mentre Squid Game batte altri record, il dottor Robin Gurwitch, psicologo del Duke University Medical Center dichiara a People che i bambini non dovrebbero guardare il mega successo di Netflix. "Non c'è niente di redentore o positivo qui per i bambini" ha dichiarato il medico, offrendo poi una serie di consigli ai genitori dei piccoli.

Come sappiamo a volte, quando si tratta di un fenomeno come questo, è difficile che non arrivi alle orecchie dei bambini. A quel punto bisogna dunque saper affrontare la situazione secondo Gurwitch. "Iniziate la conversazione in modo molto semplice: 'Si è parlato molto di quel nuovo show, Squid Game. Dimmi dove ne hai sentito parlare'. In questo modo avrete un'idea della provenienza dell'informazione arrivata al bambino", ha spiegato. "Poi, 'Cosa ne pensi? Come ti ha fatto sentire?' Discutete di ciò di cui si parla [nella serie] e come trattiamo gli altri e cosa è appropriato con i nostri amici quando giochiamo".

Infatti recentemente c'era stato un allarme proprio in merito al fatto che a ricreazione i bambini imitavano proprio i giochi di Squid Game, portando una violenza inedita tra le mura di scuola. Questo ha portato i direttori dei vari istituti a vietare ai giovanissimi di indossare costumi ispirati a Squid Game per Halloween, cosa che non è stata accolta molto bene dai piccoli. "Comprendiamo che diversi tipi di costumi abbiano diversi tipi di esperienza e connessioni storiche, ed è difficile individuare un particolare tipo di costume e dire che non è consentito", ha affermato il sovrintendente di White Plains, Joseph Ricca.

E questo divieto non è stato annunciato solo negli USA, ma anche in altri Paesi, come il Belgio. Proprio il Centro Communal d'Erquelinnes belga ha rilasciato una dichiarazione in cui chiedeva ai genitori degli studenti di fare in modo di essere a conoscenza dei contenuti a cui i loro bambini hanno accesso online. Basterà a fermare il fenomeno tra i più giovani? Chissà.