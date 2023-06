Squid Game, pubblicato il teaser trailer del reality show ispirato alla serie

Come era già stato lungamente annunciato, Netflix ha realizzato una versione reality ispirata a Squid Game, uno dei suoi prodotti più di successo. In occasione del TUDUM è stato pubblicato un primo teaser trailer del nuovo progetto in arrivo ispirato alla serie coreana.

Nella clip vengono alternate immagini reali, su set veri ricostruiti per il reality show, alternate a scene iconiche di Squid Game del quale sarebbe in lavorazione una seconda stagione. Viene mostrato anche un piccolo scorcio dei veri concorrenti che si preparano per il gioco del semaforo rosso, semaforo verde con Young-hee, la temutissima bambola gigante diventata icona della serie tv.

In occasione dell'uscita di queste prime immagini è stata pubblicata anche una piccola sinossi del reality show. "456 giocatori si sfideranno per vincere $ 4,56 milioni, il più grande premio in denaro nella storia del reality. Attraverso una serie di giochi, ogni giocatore sarà spinto al limite e costretto a chiedersi fino a che punto si spingerà per vincere, con alleanze opportunistiche, strategie spietate e tempestivi tradimenti da seguire". L'obiettivo e le modalità del gioco sono stati pubblicati sul sito web di TUDUM.

Molti dei concorrenti che hanno partecipato al reality show di Squid Game lo hanno definito "crudele e cattivo". Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!