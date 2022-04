Squid Game, quando esce la stagione 2? Risponde Hwang Dong-hyuk

I lavori per Squid Game 2 proseguono a pieno ritmo ma a quanto pare la serie coreana prodotta da Netflix non arriverà tanto presto con i nuovi episodi a giudicare dalle parole del suo creatore Hwang Dong-hyuk.

In una recente intervista il padre di questo sanguinario gioco mortale ha ammesso di essere nel pieno di altri impegni lavorativi e per tale ragione la produzione della seconda stagione di Squid Game non vedrà la luce prima del 2024. Hwang Dong-hyuk sta infatti attualmente scrivendo la sceneggiatura per Killing Old People Club, il film tratto dal libro di Umberto Eco che a suo dire sarà molto ma molto più violento della serie Netflix.

Il precedenza il creatore di questo show ha ammesso di avere molte idee per Squid Game 2: "Ho molte idee per che mi frullano per la testa. Tutto è segreto. Non posso dire nulla, ma state pur certi che Lee Jung-jae tornerà e farà qualcosa per il mondo".

Il successo della prima stagione di Squid Game ha certamente alzato l'asticella e il pubblico ha davvero aspettative enormi per questa seconda stagione. Bisognerà capire se avranno la pazienza di attendere questi nuovi episodi che a quanto pare arriveranno non prima dei prossimi due anni.