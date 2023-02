Squid Game: ecco quando Netflix darà il via alle riprese della Stagione 2

Mentre di recente abbiamo visto persino Will Ferrell perdersi in Squid Game nel nuovissimo spot del Super Bowl, pare che Netflix abbia finalmente stabilito la finestra entro cui far partire i lavori sulla seconda stagione della serie dei record. A rivelarlo è stato l'attore protagonista dello show Lee Jung-jae, nel corso di una recente intervista.

Lee, che interpreta il protagonista Seong Gi-hun, ha rivelato la data di inizio delle riprese della seconda stagione in un'intervista a Ilgan Sports. "Le riprese di Squid Game 2 inizieranno in estate e probabilmente dureranno circa 10 mesi", ha dichiarato. "Anche per la Stagione 1 abbiamo girato per circa 10 mesi, però c'erano stati anche i ritardi causati dal COVID-19. Ma dato che la Stagione 2 sarà di dimensioni maggiori, probabilmente ci vorrà più tempo per completarla".

Nella stessa intervista, Lee ha anche suggerito che il suo co-protagonista della passata stagione, Lee Byung Hun (The Front Man/Hwang In-ho), potrebbe avere un ruolo più centrale nei nuovi episodi, a causa della trama incentrata sulla sua vendetta.

Netflix ha ufficialmente rinnovato Squid Game per una seconda stagione nel giugno 2022. Insieme all'annuncio, il colosso dello streaming ha condiviso un video teaser per la prossima serie di episodi, in cui compare l'iconico robot a luce rossa e verde di Squid Game, Young-hee. Il video è stato accompagnato da una dichiarazione del creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, che ha confermato il ritorno di Seong Gi-hun e Lee Byung Hun nella seconda stagione e ha accennato ad alcuni importanti sviluppi della trama. Tra questi, il potenziale coinvolgimento dell'"uomo in giacca e cravatta con ddakji" e l'aggiunta di un nuovo robot, Cheol-su, che fungerà da "fidanzato" di Young-hee.

Di recente, Netflix ha organizzato un reality ispirato a Squid Game, che però è stato al centro di alcune pesanti polemiche per il trattamento riservato ai concorrenti.