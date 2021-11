Squid Game diventa realtà a Los Angeles: ecco il parco giochi dedicato alla serie Netflix

Qualche tempo fa Squid Game è diventato realtà a Dubai e ora, il folle gioco ideato dalla serie Netflix ha preso vita anche a Los Angeles, nel quartiere coreano. Si è trattato di un evento organizzato per celebrare Halloween dove sono state riproposte molte delle attività dello show ideato da Hwang Dong-hyuk.

Non c'era solo la terrificante bambola assassina del gioco Un, Due, Tre, Stella, ad allietare l'evento ma anche, i biscotti Dalgona da scontornare, e la possibilità di fare foto del tutto simili a quelle fatte ai concorrenti di Squid Game per segnalare la loro eventuale eliminazione dal gioco. Naturalmente, nessuno dei giocatori è stato brutalmente ucciso.

Squid Game continua a dominare le classifiche dello streaming a livello internazionale. La serie coreana ha di fatto superato i 3 miliardi visualizzazioni, diventando una delle produzioni Netflix più viste di tutti i tempi. Naturalmente, come per tutte le produzioni di successo, non sono mancate anche numerosissime critiche. In molti hanno infatti demonizzato l'eccessiva violenza della serie, che potrebbe avere effetti estremamente negativi soprattutto sui più piccoli, generalmente portati per natura all'emulazione.

Uno psicologo ha raccomandato di non far vedere Squid Game ai bambini, sottolineando come i più piccoli non siano in grado di comprendere la morale della serie, fin troppo complessa per loro.