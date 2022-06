Squid Game diventa realtà: Netflix dà vita a un gioco ispirato alla serie

Squid Game è uno dei prodotti di maggior successo dello scorso anno, e proprio partendo da questo dato Netflix ha deciso di far diventare il celebre gioco realtà.

Secondo quanto riportato, infatti, nella giornata di oggi la piattaforma ha dato il via libera a una competizione basata sullo show, che sarà intitolata Squid Game: The Challenge e recluterà 456 giocatori che si sfideranno per 4,56 milioni di dollari. I giochi saranno ispirati a quelli visti nella serie originale, ma ne saranno inseriti anche di nuovi.

La prima stagione di questo reality sarà composta da 10 episodi, e vedrà tra i suoi concorrenti dei protagonisti angolofoni che possono fare domanda da tutto il mondo al sito SquidGameCasting.com. Ovviamente potete stare tranquilli, perché il rischio qui è decisamente minore rispetto a quello che correvano i protagonisti della serie sudcoreana. "La posta in gioco è alta, ma in questo game il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote", si legge infatti nel comunicato ufficiale.

Brandon Riegg, vicepresidente Netflix di Unscripted and Documentary Series, ha definito l'intera operazione un esperimento sociale, che garantirà una buona dose di divertimento per i fan dello show. Nel frattempo arriva anche il primo teaser di Squid Game 2, che ci fa dare un primo sguardo al prossimo capitolo della serie sudcoreana.