Squid Game, record anche agli Emmy: primo show non anglofono candidato a Miglior Drama

Squid Game fa di nuovo la storia: stavolta si tratta delle nomination agli Emmy Awards 2022, i prestigiosi premi dedicati agli spettacoli televisivi andati in onda tra giugno 2021 e maggio 2022. Il k-drama di Netflix è la prima serie non anglofona a ricevere una nomination tra le migliori serie drammatiche.

Dopo il successo di Squid Game ai SAG Awards, gli Emmy non potevano essere da meno: la serie Netflix più vista di sempre ha ricevuto ben 14 nomination nel campo delle Drama Series, tra le quali la candidatura come miglior serie e la nomination di Lee Jung-jae tra i migliori attori protagonisti.

In lizza per il premio di miglior serie drama troviamo anche Better Call Saul, Scissione, le serie HBO Euphoria e Succession (che ha ottenuto il record di nomination), ma anche Ozark, Stranger Things e Yellowjackets, mentre Lee Jung-jae dovrà contendersi il titolo di miglior attore protagonista con volti noti dello spettacolo come Jason Bateman (Ozark), Brian Cox (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Severance) e Jeremy Strong (Succession).

Altre tre nomination relative a Squid Game sono quelle di Park Hae-soo, Oh Yeong-su e Jung Ho-yeon, candidati nelle categorie riservate agli interpreti non protagonisti.

Nel frattempo si scaldano i motori per la stagione 2 di Squid Game della quale abbiamo già visto un primo teaser nelle scorse settimane: "Ci sono voluti 12 anni per portare alla vita la prima stagione di Squid Game l'anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre" ha scritto Hwang Dong-hyuk in un recente post. "In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, un grande grido ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo. E ora, Gi-hun ritorna. Il Frontman ritorna. La stagione 2 sta arrivando".