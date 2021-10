Squid Game supera Bridgerton: è la serie Netflix più vista di sempre al lancio!

Dopo aver debuttato su Netflix il 17 settembre scorso, Squid Game è divenuta immediatamente un fenomeno mediatico senza precedenti per il servizio streaming americano tanto da scalare rapidamente i vertici della classifica dei prodotti più visti sulla piattaforma al momento del suo lancio. La serie è ora la più vista di sempre su Netflix.

Infatti, Netflix ha confermato alla CNN che Squid Game ha ufficialmente stabilito il record come "serie più grande di sempre al lancio", record sostenuto dai circa 111 milioni di account che si sono sintonizzati sullo show dal momento del suo esordio a fine settembre. Per fare un semplice paragone, Bridgerton è stata una delle serie di maggior successo sulla piattaforma streaming, eppure non raggiunge i livelli di Squid Game in quanto è stata raggiunta da 82 milioni di account nei suoi primi 28 giorni di programmazione. Lo show coreano si trova inoltre nella prima posizione dei prodotti Netflix più visti della settimana in oltre 90 territori in tutto il mondo ed è la prima serie coreana a raggiungere tale posizione anche negli Stati Uniti.

Ovviamente, per la CNN ci sono altri fattori da considerare in questi numeri. Ovviamente quei 111 milioni di account non rispecchiano degli spettatori che hanno visto la totalità degli episodi dello show ma si riferiscono a tutti quelli che hanno visualizzato almeno due minuti di Squid Game. Detto questo, la popolarità dello show Netflix non è affatto messa in dubbio.

Paradossalmente, inoltre, un provider ha fatto causa a Netflix per l'eccessivo traffico di utenti, i quali stavano appunto guardando Squid Game. Un dato che ovviamente fa sorridere tutti, e che porta a pensare di aver superato i 700 milioni di ore totali di visualizzazioni.

