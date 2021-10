Squid Game riceve le sue prime nomination ufficiali!

Squid Game è un successo, e non più solo grazie alle incredibili visualizzazioni registrate su Netflix: la serie coreana ha infatti ottenuto le sue prime nomination a un festival.

Si tratta dei Gotham Awards, dove Squid Game è stato nominato in due categorie: Breakthrough Series – Long Format (oltre 40 minuti) e Outstanding Performance in a New Series per l'attore Lee Jung-jae. Proprio lui sarebbe il secondo interprete di una serie non inglese ad ottenere la nomination, dopo Omar Sy con il suo Lupin. Si tratta di un riconoscimento importante per lo show, che ci aspettiamo di vedere nominato anche in altri festival.

Un successo che fa sorridere tutti quello della serie, soprattutto considerando la storia del creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, che ha aspettato 10 anni per vedere il suo prodotto sullo schermo. La grande reazione del pubblico sicuramente dice qualcosa sul lavoro di Dong-hyuk, che ha saputo mettere su una serie che propone una critica alla società in cui viviamo, ma che ha anche il grande pregio di riuscire a intrattenere e "divertire" il pubblico.

Adesso attendiamo la prossima stagione dei festival per vedere il titolo ricevere tutte le nomination e, si spera, i premi che merita. E, nel frattempo, i fan aspettano informazioni su un eventuale rinnovo per una seconda stagione. Incrociamo le dita.