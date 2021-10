Squid Game, la rivelazione del leak: Netflix prevede di guadagnare quasi 900 milioni

Tutti parlano di Squid Game, la serie TV sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. Squid Game ha debuttato in streaming esattamente un mese fa ed è diventata in poche settimane uno dei più grandi successi di Netflix in tutto il mondo.

Squid Game è la serie Netflix più vista al lancio con 111 milioni di account che l'hanno visualizzata nel primo mese di streaming, superando il record fino a questo momento detenuto da Bridgerton con 82 milioni di visualizzazioni.

Pochi giorni fa è stato reso noto quanto è costato Squid Game a Netflix: si parla di una spesa di 21,4 milioni di dollari, che fa parte di un più ampio programma di investimenti nelle produzioni sudcoreane che ammonta a 500 milioni.

Con un costo medio di 2,4 milioni a episodio, Squid Game si rivela una tra le produzioni meno costose e, dato il suo successo planetario, sarà probabilmente una tra le più redditizie per la piattaforma streaming.

Stando a una fonte interna citata da Bloomberg, sembra infatti che Netflix si aspetti di generare 891 milioni di dollari in ciò che definisce "valore d'impatto", un fattore che ipotizziamo rappresenti tutte le modalità con cui Netflix può generare entrate correlate alla serie: merchandising ispirato alla serie, ricavi pubblicitari e, perché no, nuovi abbonamenti derivati dal grande passaparola mediatico su Squid Game.

Netflix non ha commentato le informazioni diffuse da Bloomberg, ma sembra che abbia individuato il dipendente che ha diffuso questi dati e che abbia preso provvedimenti nei suoi confronti per aver violato la policy aziendale.