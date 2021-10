Squid Game, e se la scelta del colore fosse più importante di quanto crediamo?

Squid Game sta letteralmente facendo impazzire il mondo intero: la nuova serie TV Netflix giunta a noi dritta dalla Corea sta ottenendo un successo incredibile in ogni emisfero, facendo sì che, come sempre accade in questi casi, il web si sia riempito nel giro di pochi giorni di teorie riguardo vari aspetti dello show.

Mentre in Corea spunta la bambola robot vista in Squid Game, infatti, i fan cominciano ad interrogarsi su questo o quel passaggio della serie, riversando teorie ed elucubrazioni sui vari social: l'ultima di queste è apparsa su TikTok e riguarda un elemento passato un po' in sordina rispetto ad altri passaggi decisamente più violenti, vale a dire la scelta del colore.

Quando i partecipanti al gioco vengono selezionati, infatti, viene proposta loro la scelta tra una busta di colore blu e una di colore rosso: fatta la propria scelta, i giocatori vengono addormentati per poi risvegliarsi direttamente nella località dove avranno luogo le sfide. È proprio qui che possiamo far caso ad un particolare: le tute dei protagonisti sono tutte blu, esattamente come la busta scelta da Seong al momento della selezione, mentre rosse sono quelle indossate dai lavoratori.

Possibile, dunque, che gli uomini in maschera altri non siano che altri individui selezionati per il gioco che, però, hanno avuto la fortuna (o la sfortuna?) di scegliere la busta dell'altro colore? Vedremo se la cosa verrà spiegata in futuro! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Squid Game.