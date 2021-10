Squid Game, quale è la scena più commovente? Risponde Jung Ho-yeon

Squid Game è riuscita addirittura a superare Bridgerton, diventando la serie più vista di sempre nel corso del primo mese di rilascio su Netflix. Naturalmente, parte del suo immenso successo è dettato dell'elevato grado di emotività dello show.

In molti hanno notato infatti come alcuni dei protagonisti tendano ad affezionarsi agli altri giocatori, mettendo da parte qualsiasi desiderio di vittoria, nonostante il gioco del calamaro sia in realtà una competizione mortale.

Proprio a tal proposito, in una recente intervista al TIME è intervenuta Jung Ho-yeon, interprete del giocatore 067, rivelando una delle scene della serie che l'ha commossa di più. Si tratta della sfida delle biglie in cui, scopriamo la vera natura dei partecipanti al gioco e soprattutto scopriamo fino a che punto i personaggi principali sono disposti a tradire gli altri per avere la possibilità di vincere. Ma vediamo anche come si sono evoluti alcuni legami, finendo col diventare forti e leali, come nel caso rappresentato dalla partnership di Kang Sae-byeok, interpretato da Jung Hoyeon, e Ji-yeong, interpretato da Lee Yoo-mi.

"Quando ho letto la sceneggiatura stavo singhiozzando. È stata una delle emozioni più grandi per me incontrare Ji-yeong di persona. Perché a quel tempo dovevo immaginare Ji-yeong dalla sceneggiatura, ma quando ho incontrato [Lee] al tavolo che leggeva, ho sentito che era quella giusta".

Nell'episodio in questione, Ji-yeong decide di sacrificarsi per Kang Sae-byeok, dopo una lunga discussione in cui ha imparato a conoscerla e soprattutto dopo aver constatato che la sua avversaria per via del fratellino merita di continuare a vivere.

Intanto, Squid Game è diventato realtà ad Abu Dhabi. Negli Emirati Arabi è stata organizzata una competizione sul modello della serie Netflix ma per fortuna, i giocatori perdenti non sono condannati a morte. Per una somma di denaro altissima voi avreste partecipato ad un gioco del genere? Diteci la vostra nei commenti.