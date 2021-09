Squid Game, la serie coreana potrebbe rivelarsi 'il più grande show di sempre' su Netflix

A una decina di giorni dalla sua uscita in streaming, Squid Game ha ottenuto una sensazionale risposta da parte del pubblico, tanto che per Netflix potrebbe già diventare "il più grande show di sempre". A esprimersi in questi termini è stato Ted Sarandos, CEO della piattaforma, in occasione della Code Conference di lunedì.

Ted Sarandos non ha fornito cifre, ma ha dichiarato che Squid Game "potrebbe rivelarsi il più grande show di sempre per Netflix, se i primi risultati in termini di audience saranno confermati".

Grazie al recente evento TUDUM abbiamo scoperto altre novità legate a Netflix, come l'annuncio della stagione 4 di Sex Education. Per quanto riguarda il pubblico della nuova serie coreana, per avere dei termini di paragone, possiamo citare le serie più viste su Netflix nei primi 28 giorni dalla loro uscita: la prima stagione di The Witcher ha fatto registrare un totale di 76 milioni di minuti di visualizzazione, così come la Parte 1 di Lupin. Ancora più in alto in classifica c'è la prima stagione di Bridgerton, con 82 milioni di minuti.

Se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Squid Game. Parlando di una eventuale seconda stagione, Hwang Dong-hyuk, che ha scritto e diretto i nove episodi della serie, ha recentemente dichiarato a Variety: "Non cin sono piani ben sviluppati per Squid Game 2. È piuttosto stancante anche solo pensarci. Ma se dovessi farlo, certamente non lo farei da solo. Prenderei in considerazione l'utilizzo di una stanza degli scrittori e vorrei altri registi esperti accanto a me."