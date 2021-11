Squid Game, la serie Netflix in lizza per i premi alle serie Drama

Nell'attesa di sapere cosa potrebbe riservarci Squid Game 2, il celebre show Netflix sarà certamente tra i protagonisti della prossima stagione dei premi alle migliori produzioni seriali: sembra confermato che Squid Game sarà in gara tra le serie drama ai principali awards.

Alle prossime premiazioni (Emmy inclusi) il thriller sudcoreano potrà competere nella categoria delle serie Drama, e non tra le serie Limited, categoria riservata a miniserie o produzioni drammatiche speciali.

Squid Game dovrà quindi giocarsela con altri grandi titoli del mondo seriale Drama: dalla stagione 3 della serie HBO Succession (appena rinnovata per una quarta season), alla sesta e ultima stagione di Better Call Saul, e la stagione conclusiva di This Is Us.

Nella categoria Limited, Netflix potrebbe vedere candidata la miniserie Maid, per concorrere contro produzioni come Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman e Melissa McCarthy, Scene da un matrimonio, la miniserie HBO con Oscar Isaac e Jessica Chastain, e Impeachment: American Crime Story.

Ci sarebbe però una cattiva notizia per Hwang Dong-hyuk: secondo la testata IndieWire, a causa delle regole per le candidature, che prevedono l'iscrizione alle associazioni di categoria dei registi o degli sceneggiatori, è possibile che lo showrunner di Squid Game non possa competere né per il premio Writers Guild of America né per il Directors Guild of America.

Nell'attesa di sapere se verrà ufficializzata una stagione 2 del k-drama Netflix, cerchiamo di capire se Squid Game può sperare in un Emmy.