Squid Game: La Sfida, concorrenti fanno causa a Netflix? 'Danni fisici e ipotermia'

Il montepremi di Squid Game: La sfida è davvero cospicuo, ma sembrano essere sorti alcuni problemi legali per il reality show targato Netflix.

Alcuni partecipanti di “Squid game: la sfida”, secondo quanto riporta il The Guardian, avrebbero minacciato azioni legali contro Netflix e i produttori dello show sostenendo di aver sofferto di Ipotermia e danni ai nervi in seguito alla partecipazione allo show.

Daniel Slade, amministratore delegato di Express solicitors (studio di avvocati specializzati in lesioni personali e rappresentante di due concorrenti dello show), avrebbe dichiarato in merito: “Ci rendiamo conto che le persone possono vedere questa situazione come una classica battaglia tra Davide e Golia con l'azienda e i suoi partner di produzione. I concorrenti pensavano di partecipare a qualcosa di divertente e i feriti non si aspettavano di soffrire come è accaduto. Ora sono rimasti feriti dopo aver trascorso del tempo bloccati in posizioni di stress dolorose a temperature rigide. (un cliente ha detto) di aver visto qualcuno svenire, e poi persone che gridavano per chiamare i medici. Abbiamo un caso in cui qualcuno si lamenta di ipotermia. A uno sono diventate viola le mani per il freddo".

Lo show è ispirato alla serie di successo Coreana Squid Game, in cui 456 concorrenti partecipavano a delle sfide mettendo a repentaglio la propria vita pur di raggiungere il primo posto e ottenere l’intero montepremi. Netflix avrebbe confermato che 3 concorrenti su 456 avrebbero ricevuto “trattamenti medici” ma ha assolutamente negato qualsiasi tipo di accusa riguardanti infortuni seri.

