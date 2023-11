Squid Game: La Sfida, i concorrenti minacciano di denunciare la produzione!

Mettere in scena nella vita reale le prove di Squid Game era un'operazione i cui rischi erano evidenti, ma i precedenti rassicuranti, tutto sommato, non mancavano (qualcuno ha detto Takeshi's Castle?): le ultime notizie, però, lasciano intuire che qualcosa potrebbe essere andato storto nei piani della produzione.

Stando a quanto leggiamo, infatti, alcuni concorrenti del reality show che in questi giorni ha fatto il suo esordio su Netflix starebbero minacciando di procedere per vie legali contro i produttori di Squid Game: La Sfida a causa di alcuni danni fisici subiti durante le riprese, che secondo i contestatori si sarebbero tenute in condizioni non facili da sopportare.

L'accusa si concentra in particolar modo sul primo gioco, il celebre Red Light, Green Light, durante il quale i concorrenti avrebbero rischiato l'ipotermia a causa del freddo estremo sul set: "I concorrenti pensavano di prendere parte a qualcosa di divertente, non si aspettavano di dover soffrire così. Invece hanno subito ferite causate dal dover restare fermi in posizioni scomode esposti a temperature bassissime" si legge nel comunicato dello studio legale Express Solicitors.

Al momento, comunque, dalla produzione negano l'esistenza della denuncia di cui sopra: vedremo, a questo punto, quali saranno i prossimi capitoli di questa vicenda, e se tutto finirà semplicemente per dissolversi come la più classica delle bolle di sapone.