Squid Game: La Sfida, dobbiamo parlare di quel cliffhanger scioccante

Dopo il successo planetario di Squid Game, che ad oggi è ancora la serie non in lingua inglese più vista su Netflix e nel mondo, il colosso dello streaming ha pensato di cavalcare l'onda realizzando il reality show ispirato al gioco mortale della storia. Uscito ieri sulla piattaforma, dobbiamo per forza parlare del finale shock del quinto episodio.

I primi cinque episodi di Squid Game: La Sfida sono stati distribuiti in blocco su Netflix, e alla fine del quinto episodio si capisce perché è stata utilizzata questa strategia. I primi cinque episodi introducono i fan a come Squid Game: La Sfida adatta i giochi visti nella serie originale Squid Game, ma introduce anche una serie di colpi di scena ai giochi e ai test visti. È già stato mostrato che il gioco non sarà esattamente come in Squid Game, ma l'episodio 5 riporta tutti all'attenti quando i concorrenti si accoppiano per giocare a biglie.

L'episodio 5 di Squid Game: La Sfida vede la formazione di altre alleanze in attesa del gioco successivo. Dopo una serie di prove in cui si sono mandati a casa l'un l'altro, quelli rimasti hanno stretto legami significativi. Si arriva a un punto in cui un gruppo ha il compito di spremere abbastanza arance per vincere un premio speciale, che si rivela essere un picnic. Dopo aver chiesto di formare delle coppie per godersi il picnic (con 69 concorrenti rimasti a questo punto, ce n'è uno in più), ogni giocatore scopre presto che nei loro cestini da picnic è nascosto un sacchetto di biglie.

Come ricordano i fan della serie originale di Squid Game, questo gioco di biglie ha finito per tagliare a metà i giocatori rimasti, mentre le coppie giocavano per diventare i rispettivi sopravvissuti. Ciò significa che i giocatori, dopo essersi goduti un po' la loro sorpresa, si ritrovano con il cuore spezzato dal gioco successivo. Ogni giocatore si divide in coppie con i propri amici e la situazione è straziante. Una madre e un figlio trovano per primi le loro biglie e sono i più sconvolti.

È il tipo di cliffhanger scioccante che ha reso la serie originale di Squid Game così popolare e riconoscibile, e ora si tratta solo di vedere se il gioco delle biglie in Squid Game: La Sfida sarà altrettanto cruciale quanto lo era stato nell'originale. Cosa ne pensate del cliffhanger dell'episodio 5? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!