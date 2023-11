Squid Game: La Sfida, l'incubo di un concorrente: 'Sono stato male'

I concorrenti di Squid Game: La Sfida minacciano di denunciare la produzione: qualcuno potrebbe giudicare l'intento come azzardato ed esagerato, ma, alla luce del resoconto di un partecipante, capiamo che lo show è tutt'altro che spensierato...

Stiamo parlando di Spencer Hawkins, ossia Giocatore 299. "N, non ero un fan sfegatato della serie" ha dichiarato. "Il motivo principale per cui mi sono iscritto allo show è che, qualche anno fa, mi sono ripreso dal cancro, così sono diventato molto più deciso riguardo le cose che volevo nella mia vita: profonde connessioni umane, esperienze uniche. Questo spettacolo mi ha dato l’opportunità di incontrare nuove persone e di poter, si spera, vincere soldi per potermi prendere cura delle persone a cui tengo”.

Tuttavia, "dopo aver deciso la forma dei biscotti, ci sono volute alcune ore prima che i diversi gruppi potessero cominciare la sfida. Ecco perché sono rimasto isolato per un po'. In quel momento, cercavo di concentrarmi, di programmare la partita. Bevevo molta acqua e cercavo di conservare la saliva, ma tutte quelle emozioni mi hanno reso fisicamente esausto. Poi, quando è giunto il momento di entrare nella stanza... no, non mi era rimasta molta energia". Senza contare gli altri concorrenti: "È come vedere persone che soffrono, perché consideravo tutti gli altri come amici. Sono stato davvero male".

Speriamo che Hawkins riuscirà a lasciare le brutte esperienze alle spalle, e che La Sfida, in fin dei conti, gli abbia regalato comunque dei momenti piacevoli. Tornando allo show principale, era il giugno 2023 quando Netflix svelò tutti i protagonisti di Squid Game 2.