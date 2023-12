Squid Game: La Sfida, si lotta per il montepremi nel trailer del finale!

A poco più di un mese di distanza dal trailer di Squid Game: La Sfida, il canale YouTube di Netflix Italia pubblica un secondo video per celebrare l'imminente finale di stagione: chi si aggiudicherà lo spropositato montepremi?

"All'inizio del gioco" figura nella descrizione del video, "456 concorrenti si sono affrontati per aggiudicarsi 4,56 milioni di dollari. Adesso sono rimasti solo in tre. Segui il finale di Squid Game: La Sfida il 6 dicembre alle 3:00 per scoprire chi si aggiudicherà il montepremi".

In particolare, i tre giocatori rimasti nel finale di stagione sono Mai (n. 287), Phill (n. 451) e Sam (n. 016). La prima è la favorita, mentre il secondo ha dimostrato inaspettate abilità, anche attraverso gli astuti legami instaurati di episodio in episodio. Quanto al terzo, ha ricevuto ben meno copertura mediatica all'interno dello show... ma sottovalutarlo potrebbe essere un grosso rischio.

Basata sulla celebre serie TV sudcoreana, Squid Game: La Sfida (The Challenge in lingua originale) vede la collaborazione di Studio Lambert e The Garden, e si compone di dieci episodi: i primi cinque hanno debuttato sulla piattaforma i 22 novembre 2023, mentre quelli dal sesto al nono il 29 novembre; il decimo, infine, verrà reso disponibile mercoledì 6 dicembre 2023. Giunti al finale possiamo ormai stabilire se Squid Game: La Sfida sia stata un successo oppure un flop (senza contare lo show principale Netflix, che ha beneficato enormemente in termini di popolarità grazie al reality in questione).

E voi cosa ne pensate? A vincere lo spropositato montepremi sarà Mai, Phill o Sam? Fatecelo sapere nei commenti!