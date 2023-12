Squid Game: La sfida, Netflix annuncia ufficialmente la stagione 2

Il reality show con il più alto montepremi nella storia avrà una seconda stagione: è ufficiale il rinnovo di Squid Game: La Sfida basato sull'omonima serie TV coreana da record. Un (mortal) game che è andato oltre la finzione, portando sul piccolo schermo le sfide adrenaliniche dello show con protagonista Lee Jung-jae.

Tra minacce di denunce dei concorrenti di Squid Game: La Sfida (il rischio era altissimo) e un set inquietante per quanto sia fedele all'originale, il nuovo reality show è stato un vero successo tanto che il rinnovo appariva scontato: "Non c'è stato nessun tentennamento nella nostra decisione di dare il via libera alla seconda stagione di Squid Game: The Challenge, lo spettacolo senza copione più ambizioso che abbiamo presentato in anteprima su Netflix - si legge in un comunicato ufficiale di Brandon Riegg, vicepresidente Netflix della Nonfiction Series - siamo davvero entusiasti di continuare il franchise di Squid Game!".

Non possiamo che aspettarci nuove audaci avventure per il reality show ispirato dai giochi mortali di Squid Game: malgrado le prove siano decisamente dure, a differenza della serie TV, i concorrenti non hanno nulla da temere se non chi gli porterà via il montepremi finale!

Ma chi avrà vinto l'incredibile sfida? Ecco un anticipo nel trailer finale di Squid Game: La Sfida!