Squid Game: La Sfida, Netflix vieta al vincitore di condividere il premio finale

Negli ultimi anni abbiamo visto varie produzioni televisive di Netflix riuscire a catalizzare l'attenzione fino a diventare veri e propri fenomeni di massa: Stranger Things, La Casa di Carta, ma anche un'altra. Stiamo ovviamente parlando dell'unico show che è riuscito a darne vita ad un altro fatto però nel mondo reale, cioè Squid Game: La Sfida.

Ecco però che, mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di One Piece, finalmente lo show televisivo che ha tenuto incollati in molti allo schermo ha visto trionfare un unico vincitore.

Nell'ultimo episodio erano rimasti solo in tre a contendersi l'ambita vittoria, ma alla fine solo il giocatore 287 è riuscito a farcela, il suo nome è Mai Whelan. La donna però subito dopo si è vista di fronte ad una problematica insolita per premiazioni di questo tipo.

Secondo quanto dichiarato da lei stessa durante un'intervista con il Daily Mail infatti: "nei contratti che abbiamo firmato in quanto partecipanti, ci è stato vietato di condividere il premio in denaro con gli altri giocatori". Stiamo parlando di una cifra pari a 4,56 milioni di dollari, che la vincitrice spera però di poter devolvere in beneficienza in futuro.

Voi che ne pensate? Avete seguito per intero Squid Game: La sfida? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Stranger Things 4.