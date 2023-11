Squid Game: La Sfida, quando esce il reality su Netflix?

Brividi, giochi (quasi mortali) e un montepremi incredibile per Squid Game: La Sfida il reality show ispirato all'omonima serie TV firmata Netflix che vedrà ben 456 concorrenti sfidarsi agli iconici game delle nove puntate di Squid Game.

Il reality show imita gli ambienti della serie TV in ogni minimo dettaglio: più concorrenti giocano più è alto il montepremi, letti a castello cupi e metallici, tute verdi con un numero identificativo e guardie braccate nelle iconiche uniforme rosse che avrete visto almeno una volta nella vita anche nelle feste di carnevale di quartiere. Ma stavolta, per la fortuna dei giocatori, nessun concorrente verrà brutalmente ucciso ma dovrà spingersi oltre i propri limiti fino a quando non rimarrà solo un vincitore e porterà a casa uno dei premi in denaro più alti nella storia dei reality show.

Ma quando potremo vedere Squid Game: La Sfida? Lo show approderà su Netflix proprio il 22 novembre 2023 per un totale di ben 10 episodi che, pare, verranno distribuiti in più tranche: un assaggio della surreale challenge si trova nel trailer di Squid Game: La Sfida.

Mentre Netflix estende la saga di Squid Game con il reality show, non possiamo che attendere con ansia la seconda stagione della popolarissima serie TV!