Squid Game: La sfida è stato un successo o un flop? Tutti i numeri streaming su Netflix

Dal momento del suo debutto in streaming, Squid Game - La Sfida è rapidamente diventato un grande successo su Netflix, al pari della serie principale dalla quale il reality show ha tratto ispirazione. Con la diffusione in streaming dei primi cinque episodi, la serie è stata in grado di conquistare un numero impressionante di abbonati nel mondo.

Secondo i dati riportati da Samba TV e Deadline, la serie è stata vista da circa 1,1 milioni di famiglie statunitensi nei primi cinque giorni di disponibilità su Netflix. Rispetto ad altri reality show della rete, è chiaro che Squid Game - La Sfida ha avuto molto più successo rispetto a show come The Circle, che aveva totalizzato 264.000 spettatori nello stesso periodo, e Physical: 100, che ne aveva raccolti 396.000 nello stesso periodo. I totali completi non sono ancora stati rivelati, poiché Samba TV non tiene conto della visione sui dispositivi mobili.

"Modellata sulla base del popolarissimo successo sudcoreano Squid Game, la nuova serie reality spinoff Squid Game: La Sfida ha registrato un'audience incredibile nei primi giorni di pubblicazione su Netflix. L'enorme popolarità della serie originale ha probabilmente contribuito al suo successo. L'eterogeneità degli spettatori ha inoltre contribuito a far sì che la serie raggiungesse 1,1 milioni di famiglie nei primi cinque giorni, con le famiglie di colore e ispaniche che hanno registrato un'indicizzazione a due cifre rispetto alla media delle famiglie statunitensi", ha dichiarato Cole Strain, vicepresidente e responsabile della ricerca e dello sviluppo di Samba TV.

Basato sulla popolare serie coreana Squid Game, il reality show permette ai concorrenti di giocare a giochi simili a quelli della serie per ottenere un premio in denaro, il più alto montepremi mai avuto da uno show televisivo.

Con giochi ormai noti come Red Light, Green Light e Marbles, Squid Game - La Sfida ripropone in gran parte la stessa impostazione dello show originale, ma con i fan che giocano per denaro e, ovviamente, non vengono uccisi come i personaggi della serie originale, anche se le condizioni spesso proibitive del meteo hanno fatto sì che molti concorrenti facessero causa a Netflix.

Attualmente su Netflix sono disponibili i primi cinque episodi del reality. Altri quattro episodi verranno diffusi domani 29 novembre, mentre l'episodio finale, il decimo, verrà distribuito il 6 dicembre.