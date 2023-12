Squid Game: La sfida, svelato il mortale gioco dell'ultimo episodio

Dopo aver aspettato per una settimana, gli abbonati a Netflix hanno potuto finalmente gustarsi il finale della prima stagione di Squid Game - La sfida, ovvero il reality show basato sulla popolarissima serie distopica coreana che è stata in grado di battere ogni record di visualizzazioni. Scopriamo quindi qual è stato il gioco finale dello show.

Squid Game - La sfida è ovviamente ispirato alla popolarissima serie Netflix di Hwang Dong-hyuk, ma sono state apportate alcune importanti modifiche ai giochi della serie per tradurlo in questo nuovo formato.

Naturalmente senza il rischio di morire, i giocatori hanno dovuto affrontare ogni tipo di difficoltà per vincere l'enorme montepremi di 4,56 milioni di dollari e le sorprese non sono mancate nemmeno alla sua conclusione. Ricordiamo che, dopo il successo di visualizzazioni delle prime puntate dello show, Squid Game La Sfida è stato rinnovato per una seconda stagione.

Lo show ha introdotto diversi tipi di colpi di scena per tenere i 456 concorrenti sulle spine, e questo includeva ovviamente anche un colpo di scena finale per gli ultimi due concorrenti. Infatti, mentre nella serie originale i due giocatori finali dovevano combattere all'ultimo sangue, come nel gioco dei calamari, in Squid Game: La sfida è stato trasformato in un gioco mentale capace di combinare fortuna e abilità: sasso, carta, forbice.

Questo nuovo gioco ha però una svolta: ogni vittoria permetteva al giocatore vincitore di scegliere una chiave da una valigetta, e poi di usare la chiave per cercare di aprire una cassaforte. Gli ultimi due giocatori dell'Episodio 10, Mai e Phill, procedono in questo modo per alcuni turni, provando ciascuno alcune chiavi e fallendo.

Alla fine, la prima stagione del reality si è conclusa con Mai vincitrice di un numero sufficiente di round di Sasso, Carta, Forbici che le ha permesso di scegliere la chiave giusta e aprire la cassaforte. All'interno della cassaforte c'era la stessa carta di debito dorata data a Gi-Hun alla fine della serie originale di Squid Game.

Mai, così, si è potuta portare a casa ufficialmente il montepremi di 4,56 milioni di dollari. Si tratta di un grande cambiamento rispetto alla serie originale.