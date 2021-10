Squid Game, lo show coreano destinato a diventare un successo miliardario per Netflix

Netflix si sta sfregando le mani per il successo della serie Squid Game. La serie sta spopolando anche in Italia, scalando la classifica degli show più visti nell'ultima settimana e raggiungendo il primo posto della graduatoria. In attesa di poter vedere la probabile seconda stagione, lo streamer si fa un po' i conti in tasca.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Netflix guadagnerà quasi 891,1 milioni di dollari in 'valore d'impatto' (impact value) - una metrica utilizzata dallo streamer per misurare le prestazioni dei singoli show - sin dalla prima stagione della serie.



In realtà non è chiaro in che modo Netflix calcoli quei dati o quanto influiscano veramente sui suoi profitti, ma la produzione della serie è costata allo streamer solo 21,4 milioni di dollari.

Se pensiamo che i concorrenti di Squid Game hanno partecipato per un jackpot di 38 milioni di dollari, una cifra all'incirca 23 volte inferiore a quanto Netflix dovrebbe guadagnare dalla serie.

Secondo Netflix, 111 milioni di famiglie hanno visto almeno due episodi di Squid Game, superando Bridgerton, fermo a 82 milioni.

Così facendo Squid Game è la serie di maggior successo di Netflix, superando proprio il dramma in costume.

Di questo numero incredibile di nuclei familiari si stima che l'89% abbia terminato almeno un episodio e il 66% l'intera serie. In totale lo show ha raccolto 1,4 miliardi di minuti di tempo sullo schermo.



La rivelazione di un leak prevedeva un guadagno di 900 milioni per Netflix.