Squid Game, lo showrunner rivela i dialoghi con Netflix per le stagioni 2 e 3!

Da tempo si parla di una possibile stagione 2 di Squid Game, confermata dal creatore del k-drama Hwang Dong-hyuk ma non ancora da Netflix. In una recente intervista lo showrunner di Squid Game ha confermato di star lavorando allo sviluppo della season 2, anticipando che potrebbe esserci anche una terza stagione...

In una recente intervista alla KBS (la TV pubblica sudcoreana), il regista e sceneggiatore di Squid Game ha rivelato di essere in trattativa con Netflix per le stagioni 2 e 3 del k-drama di successo e che a breve sarà presa una decisione. Già a novembre, Hwang Dong-hyuk aveva confermato di star lavorando alle prime fasi dello sviluppo della stagione 2 di Squid Game.

All'annuncio del creatore dello show è seguita una dichiarazione da parte di Netflix che ha confermato le trattative in corso: "E' vero che ci stiamo confrontando su varie possibilità per Squid Game, inclusa la produzione della stagione 3, ma per ora nulla è scolpito nella pietra".

A fine settembre, la dirigente Netflix Bela Bajaria aveva commentato le voci sul futuro di Squid Game, rivelando che molto sarebbe dipeso dalla mole di impegni di Hwang: lo showrunner, in effetti, aveva ammesso di essere molto impegnato con la produzione di un film, durante un'intervista in cui aveva parlato delle sue idee per Squid Game 2.

Stando a quanto dichiarato ieri dal creatore del k-drama, dunque, dovrebbe arrivare presto la conferma ufficiale dei piani per le future stagioni di Squid Game su Netflix. Ma cosa potrebbe riservarci in futuro Squid Game?