Squid Game, lo spiegone di tutti i giochi della celebre serie Netflix

La rete è invasa da meme e riferimenti a Squid Game, la serie TV di produzione coreana distribuita da Netflix che ha avuto un rapidissimo successo globale, tanto da diventare il miglior esordio per Netflix, che prevede di guadagnare 900 milioni da Squid Game. Scopriamo insieme uno per uno tutti i giochi che appaiono nella serie!

Per i pochi che non sappiano di cosa stiamo parlando, Squid Game è una serie TV disponibile in streaming su Netflix che narra le vicende di un gruppo di oltre 400 persone sommerse dai debiti che accettano di partecipare a una pericolosa competizione che può avere solo due esiti: la morte o la vittoria di un ricco montepremi.

La sorpresa arriva quando scopriamo che ogni round è una riproduzione dei giochi che hanno caratterizzato l'infanzia di molti, soprattutto in Sud Corea, ma non solo. Scopriamoli insieme uno per uno!

0. Il reclutamento

Il primo gioco è una sorta di prova di selezione che tutti e 464 i giocatori devono superare per essere accettati nel gioco. Il gioco si chiama "ddakji" in coreano: in mano si ha un cartoncino piegato in modo particolare che deve essere lanciato con forza su un cartoncino simile posizionato a terra. Vince chi riesce a far girare il cartoncino a terra dall'altra parte. Il Reclutatore offre un grande ammontare di denaro in caso perda, ma si tratta solo di un espediente per attirare potenziali concorrenti per il vero e proprio Squid Game.

1. Un due tre, stella!

Si tratta probabilmente del gioco più conosciuto tra i bambini di tutto il mondo e di tutte le età, e tutti sanno che in più persone lo si gioca, più è divertente. Ma questo non è il caso di Squid Game, perché una distrazione o un minimo movimento può mettere a rischio la propria sopravvivenza.

In Squid Game, a capo del gioco c'è una bambola gigante che canta "il fiore d'ibisco è sbocciato", l'equivalente dell'inglese "red light, green light" e del nostro "un due tre, stella". Mentre la bambola canta, i giocatori possono avvicinarsi a lei, ma quando si ferma e si volta, chiunque faccia il minimo movimento viene ucciso all'istante.

2. Dalgona, i "biscotti" di Squid Game

Probabilmente uno dei giochi più difficili e frustranti, tant'è che è diventato in poco tempo il più discusso, memato e replicato sul web. In questo gioco, ogni concorrente ha un piccolo contenitore con un Dalgona che può avere inciso un cerchio, un triangolo, una stella o un ombrello. Dotati di un piccolo ago, i giocatori devono intagliare la sagoma con precisione, stando attenti a non rompere il dolcetto, che però è estremamente fragile. Il trucco che Gi-hun usa nel gioco è quello di rendere più morbido il caramello in modo che sia più facile inciderlo evitando che si rompa. Come? Con tanta, tanta saliva!

3. Tiro alla fune

Un altro gioco molto conosciuto, che a differenza dei precedenti si basa sulla forza: in Squid Game non perde chi supera la linea centrale, ma chi cade al di sotto della piattaforma su cui si svolge il gioco. Serve concentrazione e resistenza, perché per vincere non basta essere i più forti a tirare, come ricorda Il-nam durante il gioco.

4. Le biglie

L'episodio delle biglie è quello in cui gli spettatori possono imparare a conoscere meglio alcuni personaggi. Tutti i giocatori si dividono in coppie e a ognuno di loro vengono date 10 biglie: l'obiettivo è ottenere tutte le biglie del proprio avversario, che spesso è una persona con cui nel frattempo si è legato molto. Ben presto, però, i giocatori si rendono conto che la vittoria comporta la morte del proprio avversario, una morte di cui saranno direttamente responsabili.

5. Campana (di vetro)

Il quinto round di Squid Game è una variazione di "campana", il classico gioco da cortile. A differenza della versione originale, infatti, non si tratta di un percorso disegnato con il gesso sul terreno, ma di un ponte di vetro su cui non c'è modo di tornare indietro. I giocatori devono saltare su dei grandi quadrati in vetro senza sapere prima se si tratta di vetro temperato che sosterrà il loro peso, oppure se sarà un vetro più fragile, che rompendosi sotto il peso del giocatore ne causerà una caduta mortale.

6. Squid Game

Nell'ultimo round vediamo un gioco molto popolare tra i bambini coreani, uno tra i più violenti secondo il Front-Man. Si disegnano un quadrato, un triangolo e due cerchi per terra (sagome ricorrenti nel corso di tutto lo show) con due squadre che devono provare a invadere lo spazio degli avversari. La parte difficile è farlo senza toccare le linee a terra e atterrando su un solo piede, mentre gli avversari faranno di tutto per farli cadere.

Se avete visto e adorato lo show coreano su Netflix, abbiamo raccolto per voi tutti gli indizi sul finale di Squid Game, alcuni particolari che anticipano ciò che succederà alla fine del gioco mortale.