Squid Game: spunta la scena tagliata che cambia tutto nella nuova stagione

Come ben sapete, la celebre serie Netflix tornerà prossimamente per una seconda stagione. L'attesa che accompagna l'uscita dello show dei record è alle stelle e i fan non vedono l'ora di rivedere tanti nuovi giochi mortali e nuove sfide.

Proprio per ingannare l'attesa, il canale ufficiale di Netflix ha condiviso su YouTube una breve clip inedita della prima stagione dalla durata di poco più di un minuto, accompagnata da un'introduzione di Hwang Dong-hyuk, creatore e regista della serie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Squid Game.

La misteriosa clip ha come protagonista il Front Man, il leader dello Squid Game, che nella prima stagione vediamo sempre indossare un cappotto grigio con cappuccio e una maschera nera. Dietro il costume si nasconde Hwang In-ho, fratello maggiore del detective Hwang Jun-ho. Nella serie si scopre essere uno dei vincitori di una precedente edizione dello Squid Game. Il video mostrato rimane comunque abbastanza criptico e vedremo come si svilupperà solo nella seconda stagione, che verrà rilasciata nel 2024.

La prima stagione di Squid Game ha fatto incetta di premi agli Emmy Awards 2022 e, come dichiarato dallo stesso Hwang Dong-hyuk, per la realizzazione dei nuovi episodi avrà a disposizione un budget notevolmente superiore.

