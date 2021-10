Squid Game: spunta il set Lego ispirato all'inquietante scena del primo episodio

Il successo di una serie si misura sicuramente dal riscontro mediatico che questa ha nell'ambiente del marketing. Più una produzione è popolare e più sono i gadget diffusi sul web. Così succede che dopo i costumi di Halloween ispirati a Squid Game, spunti anche un set Lego dedicato ad un'inquietante scena del primo episodio.

Come potete vedere nel post in basso, un utente di Reddit ha deciso di ricostruire attraverso i celebri mattoncini danesi. la prima sfida presente nella serie coreana. Quel "un, due, tre stella" che ha fatto scoprire agli ignari giocatori quello che sarebbe stato il loro destino.

La scena appare estremamente particolareggiata, su uno sfondo azzurro con nuvole bianche è presente l'albero dove lo spaventosa bambola gigante detta i tempi del gioco. Non mancano le guardie con la tuta rossa e la maschera, gli aguzzini con il compito di controllare le mosse dei concorrenti. Questi ultimi appaiono vestiti con l'iconica tuta verde numerata. Non mancano poi macchie di sangue per quei poveri malcapitati che non sono riusciti a rimanere immobili di fronte allo sguardo angosciante della bambola.

Insomma, il successo di questo k-drama è ormai fuori misura e, come riprova dell'immensa risonanza della serie, addirittura un provider ha fatto causa a Netflix per Squid Game. L'azienda in questione ha infatti dichiarato di essere stata messa seriamente in difficoltà dall'enorme quantità di traffico dati richiesta dagli utenti.