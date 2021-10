Squid Game, la stagione 2 è già arrivata in questo nuovo avvincente trailer fan made

Il pubblico non sa ancora cosa aspettarsi dalla stagione 2 di Squid Game, e soprattutto non sa ancora con certezza se la serie coreana sarà effettivamente rinnovata. Considerati i numeri da record fatti registrare su Netflix dovrebbe essere solo una formalità, ma notizie ufficiali tardano ad arrivare, e i fan ingannano l'attesa a modo loro.

All'interno della notizia possiamo vedere così il primo trailer della stagione 2 di Squid Game. A scanso di equivoci, diciamo subito che non si tratta di materiale originale, e che proviene dal canale YouTube di Teaser PRO. Come indica la descrizione, "Questo trailer è un concept-mashup che mostra la mia idea di come potrebbe essere il teaser trailer della seconda stagione di Squid Game."

In Italia, nei giorni scorsi, la creatività dei fan e l'entusiasmo per Squid Game hanno portato alla creazione di una divertente parodia con Squid Game commentata da Paolo Bonolis. Questo nuovo trailer, invece, sembra restare più saldamente sui binari della prima stagione della serie Netflix.

Secondo i dirigenti della piattaforma streaming, i dati fatti registrare dallo show nelle sue prime settimane potrebbero portare Squid Game a diventare la serie tv più vista di sempre. Di certo si può già parlare di un fenomeno di costume, che ha generato decine di meme e commenti sul web, e che con ogni probabilità sarà il tema più gettonato per i travestimenti dell'imminente Halloween.