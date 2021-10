Squid Game, ci sarà una stagione 2 per la serie Netflix del momento?

Squid Game potrebbe essere il più grande successo di sempre per Netflix. La serie del momento è arrivata sulla piattaforma il 17 Settembre, conquistando subito tutti. Si tratta di un thriller sudcoreano scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk. Ora i fan si chiedono: ci sarà una seconda stagione?

Non c'è ancora una risposta precisa a questa domanda. Come abbiamo potuto vedere, il finale di Squid Game è aperto, dunque lascia spazio a un eventuale capitolo 2. Tanti i temi e le strade che la serie potrebbe ancora percorrere con i suoi personaggi, dunque le speranze restano alte.

A darci un'idea della possibilità che la serie venga rinnovata è proprio il suo regista, che ha spiegato in un'intervista che al momento sta lavorando su un nuovo film, intitolato KO Club. Ha ammesso di non avere ancora piani ben precisi per quanto riguarda Squid Game 2, e che solo pensarci è stancante per lui. Infatti se deciderà di andare avanti con la serie, sarà comunque dopo il lavoro sul suo nuovo film. Inoltre questa volta Hwang Dong-hyuk vorrebbe avvalersi dell'aiuto di una stanza degli scrittori e di altri registi esperti per girare gli episodi. La cosa importante è che il prodotto finale sia all'altezza del suo primo capitolo. In ogni caso sembrerebbe che stia seriamente considerando la possibilità.

Sembra dunque che bisognerà aspettare ancora un po', ovviamente sempre se le cose andranno in porto. Intanto i fan sperano nella notizia del rinnovo da parte di Netflix, in modo da poter attendere con più serenità.