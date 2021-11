Squid Game, la stagione 2 si farà: Netflix realizzerà nuovi episodi del fenomeno coreano

Dopo i numerosi record stabiliti da Squid Game è diventato immediatamente chiaro che una seconda stagione sarebbe stata solo questione di 'quando' e non di 'se', e infatti in una nuova intervista il creatore del fenomeno televisivo coreano Hwang Dong-hyuk ha confermato l'arrivo di nuovi episodi.

Nonostante in alcune interviste precedenti Dong-hyuk fosse sembrato restio a proseguire l'avventura tv con altri episodi, il creatore della serie ha confermato che "ci sarà davvero una seconda stagione" di Squid Game. Come potete vedere nella video intervista riportata in calce all'articolo, l'autore ha dichiarato: "C'è stato così tanto amore intorno a questa serie, e si è scatenata un'ondata di richieste talmente forte, che è quasi come se non avessimo altra scelta. Ma dirò che ci sarà davvero una seconda stagione. Le idee sono tutte nella mia testa in questo momento. Anzi, sono attualmente nel processo di pianificazione. Ma penso che per ora sia troppo presto per dire quando uscirà".

In precedenza il creatore della serie aveva parlato con The Guardian di un ipotetico Squid Game 2: "Certo ne abbiamo parlato, penso sia una cosa inevitabile perché la serie è diventata un tale successo. Stiamo considerando il da farsi. Al momento c'è un film che ho in mente, un film che vorrei fare davvero, ma non penso che inizierò a lavorarci subito. Sto pensando a cosa fare prima. Parlerò con Netflix."

Quali sono le vostre aspettative per Squid Game 2? Siete stati dei fan della prima stagione? Ditecelo nella sezione dei commenti.