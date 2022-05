Squid Game, la star Jung Ho-yeon temeva la reazione del pubblico al k-drama

Poche settimane fa, durante una tavola rotonda organizzata dal The Hollywood Reporter, l'attrice Jung Ho-yeon ha parlato della sua esperienza all'interno del cast della serie fenomeno del 2021, Squid Game, rivelando che dopo aver visto in anteprima lo show si era preparata a una marea di reazioni negative degli spettatori.

L'attrice sudcoreana, che interpreta Kang Sae-byeok nel k-drama più celebre di sempre, ha partecipato a una tavola rotonda al femminile insieme alle colleghe Rosario Dawson, Lily James, Christina Ricci, Sandra Oh ed Emmy Rossum.

L'intervistatrice ha voluto approfondire il travolgente successo di Squid Game, chiedendo a Jung Ho-yeon se avesse mai immaginato di essere al centro di una produzione di tale impatto, ma probabilmente non si sarebbe aspettata la risposta che l'attrice le ha dato.

Ho-yeon ha infatti raccontato come fosse convinta di non aver dato il meglio di sé, rivelando il contenuto del ciò che ha detto al regista Hwang Dong-hyuk dopo aver visto la serie in anteprima: "Tutti noi attori abbiamo visto Squid Game prima dell'uscita, per prepararci alla promozione e agli eventi" ha raccontato l'interprete, rivelando che pensava di "aver fatto un casino".

"Il mio primo messaggio al regista Hwang Dong-hyuk dopo aver visto Squid Game è stato 'Mi dispiace moltissimo. E grazie mille per avermi scelta'. E' stato davvero stressante e mi ero già preparata alle reazioni negative" ha proseguito l'attrice con le lacrime agli occhi.

Dopo il successo globale di Squid Game, Ho-yeon ha firmato con un'importante agenzia di Hollywood e ha vinto uno Screen Actors Guild Award per la sua performance nel k-drama, nell'attesa del suo ritorno nella stagione 2 di Squid Game annunciata a gennaio 2022.