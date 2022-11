Squid Game, la star Oh Yeong-su accusata di molestie sessuali

La star della serie Netflix Squid Game, Oh Yeong-su, è stata denunciata per molestie sessuali. A riportare la notizia è il Korea JoongAng Daily. L'attore è stato incriminato dalla sezione di Seongnam dell'ufficio del procuratore distrettuale di Suwon: avrebbe toccato in maniera inappropriata una donna nel 2017.

Nel corso delle indagini Oh ha negato tutte le accuse a suo carico, dichiarando:"Le ho soltanto tenuto la mano per farmi indicare la strada intorno al lago. Mi sono scusato perché ha detto che non avrebbe fatto storie, ma ciò non significa che confermo le accuse".



Secondo l'accusa ci sarebbero prove delle molestie e l'intenzione sarebbe di andare a giudizio. Secondo il report, il caso era già stato portato all'attenzione delle autorità nel 2021 prima di essere poi archiviato nel 2022, senza che vi fosse stata presentata alcuna accusa. A seguito di un appello della presunta vittima, tuttavia, il caso è stato riaperto. Al momento non è chiaro se Oh comparirà in tribunale e non ci sono informazioni circa l'eventuale inizio del processo.



Tra i più noti attori sudcoreani, Oh Yeong-su ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione dell'anziano Oh ll-nam nella serie tv Netflix Squid Game. Scoprite il nostro approfondimento su Squid Game.

La sua carriera si è svolta soprattutto a teatro senza rinunciare al cinema, recitando per Kim Ki-duk in Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera nel 2003, e lavorando anche sul piccolo schermo in Asia.



Sul nostro sito trovate la recensione di Squid Game, una delle serie più apprezzate dagli spettatori di Netflix.