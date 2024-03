Squid Game, la star della serie O Yeong-Su colpevole di violenza sessuale: cosa rischia

Guai in vista per una star di Squid Game: O Yeong-Su, interprete di Oh Il-nam nel popolare show di Netflix, è stato condannato per cattiva condotta sessuale. L'accusa, avanzata da una donna, è quella di essere stata baciata e abbracciata dall'attore senza il suo consenso.

Le accuse di molestie sessuali contro O Yeong-Su risalgono ad alcuni fatti accaduti nel 2017. L'attore si è sempre dichiarato innocente: "Ho già detto in precedenza di aver tenuto la mano della donna per guidarla intorno a un lago - ha dichiarato l'attore - Mi sono scusato perché la persona ha detto che non avrebbe fatto storie al riguardo, ma ciò non significa che accetto queste accuse". La condanna arriva dopo quasi due anni dalla denuncia della donna: il giudice ha affermato che le dichiarazioni risultavano coerenti, e che il racconto della vittima coincideva con quanto constatato nelle opportune sedi.

Ma cosa rischia O Yeong-Su? L'attore potrebbe passare fino a otto mesi in carcere, con sospensione condizionale per due anni. Inoltre, la sentenza prevede che l'accusato partecipi a un programma per il trattamento per molestatori sessuali. Al momento O Yeong-Su ha rigettato le accuse e presentato ricorso: O Yeong-Su non è tra i personaggi che ritorneranno in Squid Game 2 ma il suo nome associato ai reati di cui è stato accusato non può che far sussultare tutti i fan.

