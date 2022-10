Squid Game, uno studio conferma: è il K-Drama più popolare di sempre su Netflix!

Mentre sale vertiginosamente l'attesa per la Stagione 2 di Squid Game, un nuovo studio riportato dagli analisti di Variety ha confermato in sostanza quello che in molti avevano già semplicemente intuito tenendo d'occhio la copertura globale dello show Netflix: ovvero che Squid Game è il K-Drama più popolare di sempre sulla piattaforma digitale.

Come riportato da Variety, la società di cybersicurezza VPNOverview ha condotto una ricerca che ha rilevato che Squid Game continua ad attirare circa 15 milioni di ricerche sul web ogni mese, nonostante fosse stato distribuito su Netflix nel settembre del 2021 e da allora fossero usciti una miriade di nuovi K-Drama.

Un portavoce dell'azienda attribuisce la popolarità della serie ai suoi recenti riconoscimenti: "Le sette nomination agli Emmy di quest'anno e le due vittorie per 'Miglior attore' e 'Miglior regia', entrambe per una serie drammatica, assegnate il mese scorso, hanno portato lo show all'attenzione di tutti ancora una volta, ricordando al pubblico l'impatto che ha avuto in tutto il mondo e continuando l''ondata coreana' che ha imperversato negli ultimi anni".

Al secondo posto di questa classifica c'è il dramma apocalittico sugli zombie ambientato nei corridoi di un liceo All of Us Are Dead, uscito su Netflix nel gennaio 2022, con quasi tre milioni di ricerche al mese. L'enorme popolarità di questi due drama è evidente dal momento che entrambi stanno producendo le loro seconde stagioni. Al terzo posto, con 1,5 milioni di ricerche mensili, si trova la commedia romantica Business Proposal, che ha debuttato nel febbraio 2022. Entrambi questi ultimi K-Drama sono adattamenti di webcomic. Altri nomi degni di nota sono la romcom Crash Landing on You del 2019, la serie sentimentale Love Alarm basata su un webtoon e infine Itaewon Class del 2020.

Parlando del futuro di Squid Game, il regista Hwang Dong-hyuk ha raccontato che sebbene nessun attore di Hollywood prenderà parte alla seconda stagione, le cose potrebbero ben cambiare per un eventuale terza serie. Ma quali star potrebbero prendere parte al progetto?

Che ci crediate o no, Hwang ha fatto il nome di Leonardo diCaprio. Durante la conferenza stampa post Emmy, il regista ha dichiarato che se Netflix darà il via libera per una terza stagione, non ci sarà più un cast composto solamente da coreani.