Squid Game: The Challenge, il primo trailer per letale il reality show di Netflix

Squid Game: The Challenge ha una data e adesso anche un teaser trailer del reality show ispirato al gioco mortale protagonista dell'omonima serie di successo targata Netflix. Come nella serie TV, anche qui i giocatori dovranno confrontarsi con la terribile bambola il cui laser è stato capace di annientare ben 256 giocatori in Squid Game.

Ma non solo: 465 giocatori vivranno l'esperienza di intagliare un biscotto senza romperlo, di dormire in una camera con una bolla piena di dollari sopra la propria testa ma, fortunatamente, senza il rischio di perdere la propria vita. Gli sfidanti, inoltre, dovranno confrontarsi anche in molte altre sfide inedite ma senza dimenticare che l'unione fa la forza! Proprio come in Squid Game, il premio finale è un'impressione cifra in denaro legata al numero di giocatori: chi si aggiudicherà il primo posto sul podio, infatti, vincerà 4,56 milioni di dollari! Lo show, diviso in 10 puntate, arriverà su Netflix proprio il prossimo 22 novembre.



Ma che novità ci sono per la seconda stagione di Squid Game? Dopo essere stato decretato come titolo più visto di tutti i tempi su Netflix, Squid Game ha ricevuto uno scontato rinnovo per la stagione 2 ma sono ancora miseri i dettagli sulla seconda stagione. Molti personaggi ritorneranno per la seconda parte ma ci sono già 8 new entry nel cast di Squid Game 2!