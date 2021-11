Squid Game, una truffa milionaria con la criptovaluta: ecco cosa è successo!

Squid Game è diventato in brevissime settimane lo show maggiormente seguito sulla piattaforma streaming di Netflix. Tuttavia la popolarità della serie ha giocato un brutto scherzo ad un gruppo nutrito di fan, che si sono fidati della criptovaluta Squid, creata dopo il successo dello show sudcoreano. Ma come si sono svolti i fatti?

I creatori della criptovaluta (una moneta virtuale) hanno atteso del tempo utile per accumulare una somma di denaro sostanziosa procacciata dagli investitori per poi sparire nel nulla appena la criptovaluta era arrivata a valere 2.861 dollari, con un market cap di 2,1 milioni di dollari.



A questo punto il valore è sceso improvvisamente a 0,003 dollari; il progetto Squid è stato chiuso e non c'è nessuna traccia dei creatori, volatilizzatisi con più di 2 milioni di dollari in tasca e lasciando gli investitori con un pugno di mosche in mano.



I giocatori avevano creato una versione online di Squid Game che necessitava proprio della criptovaluta per partecipare, una 'play-to-earn'; le persone acquistano token online per poter giocare e di fatto accumulare sempre più token.

Peccato che tutto questo si è rivelato una truffa. Non esisteva alcun legame ufficiale con la serie Netflix, sfruttandone solo la fama - a Los Angeles è stato aperto un parco a tema Squid Game - per potersi fare strada nel nutrito mondo delle criptovalute.

Il ritiro improvviso della criptovaluta dal mercato (in gergo 'rug pull') ha preso alla sprovvista il gruppo di investitori. Nonostante Bloomberg sostenga anche la tesi che qualcuno possa essersi intrufolato nel sistema di Squid, l'operazione aveva tutti gli ingredienti principali per potersi poi rivelare una truffa. E pare che sia ormai certo come epilogo.



Su Everyeye trovate la recensione di Squid Game, l'ultima serie tv Netflix che ha ottenuto grande successo tra i fan della piattaforma.