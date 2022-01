Squid Game, ora è ufficiale: confermata la seconda stagione della serie Netflix

Ted Sarandos, boss di Netflix, ha confermato la produzione della stagione 2 di Squid Game, la serie sudcoreana che ha spopolato sulla piattaforma streaming nel 2021. Dopo i numerosi rumor delle ultime settimane, Netflix ha ufficializzato quella che secondo molti era soltanto una formalità, visto il successo della prima stagione.

"Ci saranno sicuramente nuovi episodi. L'universo di Squid Game è appena iniziato" ha dichiarato Sarandos.

La seconda stagione era nell'aria, anche in seguito alle dichiarazioni del creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, che aveva accennato addirittura ad una terza stagione.



Squid Game racconta la storia di un gruppo di persone disperate, disposte a rischiare la vita in un mortale gioco di sopravvivenza per raggiungere il jackpot finale da poco più di 30 milioni di euro. Lo script di Squid Game venne realizzato addirittura nel 2008 ma Dong-hyuk faticò moltissimo a trovare produttori interessati prima di riuscire a convincere Netflix ad acquistarne i diritti.



Se non vi siete ancora introdotti nel mondo della serie di Hwang Dong-hyuk, potete partire leggendo la nostra recensione di Squid Game. Il cast dello show comprende Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon e Oh Yeong-su.



La serie ha ottenuto un riscontro incredibile a livello mondiale, talmente inaspettato da sorprendere gli stessi creatori.

Inizialmente distribuita in lingua originale con i sottotitoli, da fine novembre Squid Game con il doppiaggio italiano è disponibile sulla piattaforma.