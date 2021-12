Squid Game: in vendita l'iconica tuta indossata dai protagonisti della serie Netflix

Il successo di Squid Game è ormai inarrestabile, la serie Netflix coreana continua a macinare record su record ed è naturale che un prodotto tanto chiacchierato ottenga un proprio merchandising ufficiale. Da poco infatti, sono in vendita le tute indossate dai protagonisti di questo folle gioco mortale.

Sul sito Black Milk Clothing, sono ora disponibili gli iconici indumenti indossati dai protagonisti dello show. In particolare, sono in vendita le tute dei giocatori 001, 067, 218 o 456, che rappresentano rispettivamente Oh Il-nam, Kang Sae-byeok, Cho Sang-woo e Seong Gi-hun. Inoltre è possibile acquistare altri gadget a tema Squid Game tra cui una serie t-shirt con i temi più famosi dello show e addirittura abiti e pantaloncini che ripropongono i simboli del cerchio, triangolo e quadrato visti nella serie.

Nei mesi scorsi sono stati messi in commericio anche i costumi di Halloween a tema Squid Game e ovviamente, in brevissimo tempo sono andati sold out. Proprio a riprovo della grande portata di questo show, Netflix ha da poco diffuso la versione doppiata in italiano di Squid Game, richiesta a gran voce dal pubblico che, fin qui, aveva mal digerito il fatto che lo show fosse presente in diverse lingue, tra cui coreano ed inglese, ma non italiano. Insomma, ora non avete più scuse, sia per comprare i capi della costra serie preferita sia, per rivederla doppiata in italiano.