Squid Game, in vendita il merchandise ufficiale della serie Netflix: ma niente tute verdi

In attesa di scoprire cosa vedremo nella stagione 2 di Squid Game, la prima stagione della serie coreana continua a spopolare su Netflix. Il colosso dello streaming, sull'onda del successo, ha messo in vendita una serie di articoli di merchandising, dalle t-shirt ispirate alla serie alle felpe con cappuccio.

Chi volesse, magari in occasione dell'ormai imminente Halloween, indossare l'iconica tuta verde dei concorrenti di Squid Game, però, rimarrebbe deluso: non è in vendita, così come le tute rosse.

Il look alla Squid Game, in ogni caso, sembra essere di gran moda, tanto che a quanto riporta Variety le vendite delle scarpe Vans bianche che si vedono nello show sono aumentate addirittura del 7800% da quando la serie ha debuttato su Netflix. Dopo il cosplay della bambola di Squid Game, si può facilmente immaginare di vedere nelle prossime settimane sempre più foto di vestiti a tema e tute fatte in casa.

Qualche giorno fa Ted Sarandos, CEO di Netflix, ha rivelato che la nuova serie coreana potrebbe diventare la più vista di sempre sulla piattaforma streaming, se i dati di audience si manterranno su queste medie, e per il momento la sua previsione ha ancora ottime probabilità di realizzarsi. Squid Game è il primo dramma coreano a raggiungere il primo posto su Netflix negli Stati Uniti. Prima di annunciare la seconda stagione, però, gli sceneggiatori stanno "cercando di elaborare la giusta struttura" dei nuovi episodi.