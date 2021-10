Squid Game: un video immagina come sarebbe la serie con i volti degli attori di Hollywood

Tutti si chiedono se Squid Game avrà una stagione 2. La serie coreana ha superato ogni aspettativa, ponendosi in cima alle classifiche di Netflix in 90 Paesi. Questo ha fatto si che il web si riempisse di cose di ogni genere. E in effetti qualcosa di assurdo è appena arrivato: un video che inserisce i volti delle star di Hollywood nella serie.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, tante le star che il canale Youtube Chambungg ha immaginato nei panni dei protagonisti di Squid Game: Keanu Reeves, Brad Pitt, Zendaya, Josh Hartnett e Danny Trejo.

Dopo il grande successo ottenuto è naturale che alcuni si chiedano come sarebbe se Hollywood desse vita a un adattamento dello show, anche se in questo caso probabilmente sarebbe meglio lasciare le cose così come sono. La serie ha infatti rappresentato in modo perfetto e avvincente la disuguaglianza di reddito nella nostra economia globale tardo-capitalista, e questi temi sono stati così vividamente portati in vita, che sarebbe difficile immaginare che qualsiasi tipo di adattamento possa davvero superare l'originale. E in ogni caso probabilmente non ne sentiamo il bisogno.

Tuttavia è interessante per i fan dare un occhio a come sarebbe Squid Game con i volti dei celebri attori hollywoodiani: in fondo non costa niente, no?

Se siete curiosi vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato serie nella nostra recensione di Squid Game.