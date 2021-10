Squid Game, quante visualizzazioni ha fatto la nuova serie rivelazione di Netflix?

Squid Game potrebbe diventare il più grande show di sempre. A rivelarlo è stato il CEO di Netflix Ted Sarandos, che ha analizzato i primi dati che hanno portato la serie coreana nella top ten di circa 90 Paesi in poco tempo. Un risultato decisamente incredibile. Ma quante visualizzazioni ha totalizzato in tutto Squid Game? Ecco cosa sappiamo.

In primis bisogna chiarire i metodi utilizzati da Netflix per contare il numero di spettatori che guardano uno show. Sono due le metriche della piattaforma per monitorare la popolarità dei suoi prodotti. La prima considera il numero di utenti che hanno guardato almeno due minuti della serie/film entro i primi 28 giorni dall'uscita, mentre la seconda misura le ore totali trascorse a guardare una serie/film nei primi 28 giorni.

Se, ad esempio, ci basassimo su uno dei prodotti più popolari su Netflix, Bridgerton, vedremmo che i numeri ci dicono che la serie conta circa 625 milioni di ore totali visualizzate nel primo mese dal rilascio sulla piattaforma. Per quanto riguarda invece il numero di persone che hanno guardato almeno due minuti dello show, le cifre raggiungono gli 82 milioni di utenti unici, un risultato davvero notevole.

Ad oggi sembra che Squid Game, di cui non sono stati rivelati i numeri, abbia raggiunto decisamente queste cifre, e a un mese dalla sua uscita, che giungerà il 17 Ottobre, potrebbe confermare di averle addirittura superate. Da quel che sappiamo infatti un provider ha fatto causa a Netflix per l'eccessivo traffico di utenti, i quali stavano appunto guardando Squid Game. Un dato che ovviamente fa sorridere tutti, e che porta a pensare di aver superato i 700 milioni di ore totali di visualizzazioni.