Squid Game, la wrestler Sasha Banks:'Voglio un format ispirato alla serie'

Squid Game è la serie fenomeno del momento, tanto che anche gli altri settori dell'entertainment si stanno interessando al franchise. Tra questi anche il mondo del wrestling, attraverso le parole della star WWE, Sasha Banks, riportate da Comicbook. Banks ha dichiarato che le piacerebbe recitare in un format simile.

"Ho appena finito di guardare Squid Game e sono una grande, grandissima fan dei film coreani... Quindi mi piacerebbe essere in uno show del genere, proprio quel thriller drammatico, uno show davvero intenso in cui non sai davvero cosa sta succedendo e cosa può accadere. Ed essere in un film coreano è sempre stato uno dei miei sogni. Mi piacerebbe far parte di un film un giorno. Potrebbe essere qualsiasi genere. Sono solo entusiasta d'imparare e fare tutto, ho così tanto tempo" ha dichiarato al New York Post.



Squid Game diventerà un successo miliardario per Netflix; la serie racconta la storia di un gruppo di persone a corto di soldi in Corea del Sud che vengono reclutate da un'organizzazione oscura per partecipare ad un macabro concorso. I 456 concorrenti partecipano ad una serie di giochi per bambini con l'obiettivo di vincere 38 milioni di dollari e cambiare le proprie vite. C'è solo un piccolo grande problema: chi perde, muore.

La serie ha ottenuto un successo enorme su Netflix e ha scalato le classifiche degli show maggiormente visti sulla piattaforma streaming e non solo.



