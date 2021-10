Squid Game, alcune scuole vietano di indossare costumi di Halloween ispirati alla serie

Squid Game domina le classifiche negli USA, con 3 miliardi di minuti guardati in totale. La serie coreana ha coinvolto grandi e piccini, e proprio tra questi ultimi ha avuto un inaspettato successo. Infatti molti sono adesso i bambini che chiedono a gran voce i costumi di Halloween legati a Squid Game.

I costumi di Halloween di Squid Game sono arrivati a inizio Ottobre, e hanno subito incontrato un'incredibile popolarità. All'inizio di questa settimana, il rivenditore di moda New Look ha trovato la frase "Costumi di Squid Game" tra i primi 10 look di Halloween più su instagrammati. Molte delle foto pubblicate sul social vediamo dei bambini vestiti con le tute verdi tipiche dello show o con tute rosa con cappuccio.

Ora, bisogna ricordare che Netflix considera la serie adatta a un pubblico maturo, quindi dai 17 anni in su. E in effetti è una scelta giusta, perché la violenza mostrata nella serie potrebbe non essere interpretata nel modo giusta dai minori di 17 anni, e dunque replicata. Proprio questa settimana il sovrintendente del distretto scolastico di Fayetteville-Manlius, il dott Craig Tice, ha preso la decisione di vietare i look ispirati a Squid Game per Halloween dopo che il personale ha notato che gli studenti "imitavano" i giochi violenti dello spettacolo.

Anche alcune scuole del Bay District dell'area di Panama City hanno rilevato un problema simile, con bambini che nella ricreazione provavano a ferirsi per imitare appunto la serie. A queste segnalazioni sono seguite molte altre, provenienti da scuole del Regno Unito, dell'Australia e del Belgio. Questo ha chiaramente portato molte altre realtà a vietare i costumi di Halloween ispirati a Squid Game. Ci chiediamo, a questo punto, se servirà a fermare i giochi pericolosi dei bambini.