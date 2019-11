La stagione 10 di The Walking Dead sta riscuotendo un grande successo su Rotten Tomatoes

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della settima puntata di The Walking Dead, la prima parte della serie si è conclusa con un importante colpo di scena, stupendo tutti i suoi appassionati fan. Scopriamo inoltre che la decima stagione sta avendo un successo inaspettato sul celebre sito Rotten Tomatoes.

A farcelo sapere è proprio l'account Twitter ufficiale dello show in un messaggio, che potete trovare in calce alla notizia, avvisa che le puntate andate in onda nelle scorse settimane hanno ricevuto il numero di valutazioni positive più alte mai registrate dalla serie. Sembra quindi che gli episodi non abbiano risentito della mancanza di Rick Grimes, personaggio interpretato da Andrew Lincoln, scomparso durante la nona stagione e che ritroveremo in una trilogia di film a lui dedicati.

D'altronde era stato lo stesso Norman Reedus ad avvisare i fan, durante l'ACE Comic-Con Midwest: "Spero che siate entusiasti per The Walking Dead perché questa stagione è fuori di testa. È fantastica. Ci sono cose che accadranno che vi faranno impazzire, i set poi sono immensi, è tutto assurdo. Tutti nella troupe, che ha lavorato su questo show per dieci anni, sono andati fuori di testa. Ed è difficile da pensare, perché sono lì ogni giorno, ma sono proprio impazziti". Sembra quindi che le sue parole abbiano fatto centro non solo tra il pubblico, ma anche sulla critica.

Adesso non rimane altro che aspettare la prossima puntata, che andrà in onda il prossimo 24 novembre e di cui è già presente online un promo del midseason finale di The Walking Dead.